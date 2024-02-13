Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

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Избившие ветерана спецоперации в Уссурийске Приморского края школьники состоят на профилактическом учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.
Напомним, по информации СК, 12 февраля в Уссурийске задержали подростков, которые попали в квартиру бойца СВО, избили и ограбили его. Все происходящее они снимали на телефон.
Она также добавила, что по данному факту проводится проверка. Также, по словам Романовой, практически все из четырех подростков воспитываются только мамами. Им не уделялось достаточное внимание до этого инцидента.
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«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже», - цитирует Романову РИА Новости.
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Элина Позднякова