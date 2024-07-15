Военный суд перевел генерала Попова из СИЗО под домашний арест

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235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест. Данная мера пресечения будет установлена до 11 октября текущего года. Уточняется, что заседание прошло в закрытом от средств массовой информации и публики режиме.
Ранее сообщалось, что четверо друзей генерала Ивана Попова пришли в суд в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею».
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Ранее сообщалось, что четверо друзей генерала Ивана Попова пришли в суд в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею».
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова