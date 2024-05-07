Военное крыло ХАМАС сообщило о смерти американской заложницы Вайнштейн

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Заложница с американским гражданством Джудит Вайнштейн умерла после ранения, полученного при бомбардировке сектора Газа месяц назад. Ей не смогли оказать необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда.
Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла о смерти Джудит Вайнштейн ещё в декабре 2023 года. Уточнялось, что женщина погибла при атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Абу Убейда заявил, что женщине не смогли оказать необходимую медицинскую помощь, так как Израиль разрушил больницы в секторе Газа. По его словам, американка получила серьёзное ранение при атаке ХАМАС на Израиль. Однако тогда она получила лечение в больнице Сектора Газа.
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Абу Убейда заявил, что женщине не смогли оказать необходимую медицинскую помощь, так как Израиль разрушил больницы в секторе Газа. По его словам, американка получила серьёзное ранение при атаке ХАМАС на Израиль. Однако тогда она получила лечение в больнице Сектора Газа.
«Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад», — говорится в сообщении в Telegram-канале Абу Убейды.
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Элина Позднякова