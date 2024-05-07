Военное крыло ХАМАС сообщило о смерти американской заложницы Вайнштейн

В Московском регионе в предстоящие выходные и праздничные дни ожидается холодная погода. Столбики термометров по ночам местами могут опуститься до минусовых значений. Такая неестественная для мая погода может отразиться на активности животных и растений, предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.