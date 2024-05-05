Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС в обмен на заложников

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Израиль готов заключить временное перемирие в секторе Газа в обмен на заложников, удерживаемых боевиками движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
При этом глава израильского правительства исключил возможность прекращения войны до полного уничтожения боевиков. Он подчеркнул, что Израиль не откажется от достижения всех своих целей и не будет мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из бункеров, возьмут под контроль Газу и снова будут угрожать израильским гражданам.
По словам израильского премьера, требования, выдвигаемые представителями ХАМАС на переговорах, в частности, о прекращении боевых действий и выводе войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) неприемлемы. Израиль будет продолжать боевые действия, пока все цели не будут достигнуты, резюмировал Нетаньяху.
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Александр Бойцов