Военнослужащую ВСУ, Раненую многодетную мать, спасли российские солдаты на берегу Днепра

Фото: istock / Valeriia Sivakova
Первая военнопленная женщина, которая была бойцом ВСУ, рассказала, как ее спасли российские военнослужащие.
Женщина поделилась, что ее супруг пропал в зоне боевых действий без вести. Невзирая на это, ей не дали полагающиеся льготы и она воспитывала троих детей самостоятельно. Из-за проблем с финансами, она решила присоединиться к украинской армии и пройти обучение в Николаеве.
«Мы, командир и еще несколько солдат, прибыли в Крынки, и на нас открыли огонь российские артиллеристы. Командир получил ранение, еще трое были ранены. Я начала терять сознание и попросила эвакуацию, но мне отказали. Когда я увидела дрон, начала махать в его сторону. Вскоре пришли военные с российским триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой», – поделилась она.
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Алина Юрчак