Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка

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Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждения получили три частных дома. Там выбиты стекла, а также посечены фасады и заборы. В настоящее время специалисты продолжают подворовой обход территории.
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