Боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой

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Российский боец, попавший под вражеский обстрел в зоне проведения спецоперации, выжил благодаря оберегу, который смастерила и подарила ему жена. Об этом забайкальское отделение «Народного фронта».
После случившегося Екатерина решила, что такие куклы-обереги должны защищать всех российских военных. Она уже отправила в зону СВО более 500 изделий. К ней также присоединяются и другие женщины, которые хотят помочь российским бойцам.
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Элина Позднякова