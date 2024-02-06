Из-за обстрела ВСУ села Бутово в ЛНР загорелась АЗС, повреждена пекарня

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Украинская сторона ударила по селу Бутово в ЛНР, при ударе были повреждены гражданские объекты. Об этом сообщили в Старобельской администрации.
«ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале.
После обстрела загорелась автозаправочная станция, также повреждено здание пекарни, которая располагается рядом. На место прибыли сотрудники МЧС, МВД, а также администрации округа. Возгорание было оперативно локализовано.
Ранее украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.
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Элина Позднякова