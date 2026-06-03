Vogue назвал лучшие платья для летнего отдыха в 2026 году

03 июня 2026, 10:37

Фото: iStock/Olga Peshkova

Редакторы fashion-индустрии составили список лучших платьев для летнего отдыха в 2026 году. В него вошли белые хлопковые и вязаные модели, а также яркие варианты для отпуска, сообщает Vogue.