Vogue назвал лучшие платья для летнего отдыха в 2026 году
Редакторы fashion-индустрии составили список лучших платьев для летнего отдыха в 2026 году. В него вошли белые хлопковые и вязаные модели, а также яркие варианты для отпуска, сообщает Vogue.
Журналисты советуют брать в поездки базовые наряды из прочной немнущейся ткани. По их мнению, такие вещи не требуют сложного ухода и удобны в путешествиях. Особенно эксперты выделили белое хлопковое платье, назвав его незаменимой вещью летнего гардероба. Среди актуальных моделей также оказались наряды ярких оттенков, включая желтый, синий и розовый. В список вошли маленькое черное платье, вязаные наряды и туники.
Ранее ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в личном блоге назвал самый «освежающий» оттенок лета.
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