Войска группировки «Север» уничтожают технику ВСУ на Харьковском направлении — видео

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Российские военнослужащие из группировки «Север» уничтожают украинскую технику на Харьковском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Сообщается, что в районе Русские Тишки уничтожена украинская САУ «Богдана», а в районе Вильча уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» ВСУ.
Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова