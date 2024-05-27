Стало известно, почему американские ракеты потеряли эффективность на Украине

Фото: iStock/bpawesome
Журналист Кристоф Ваннер заявил, что Вооруженные силы Украины не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку ВС РФ удается их подавлять системами РЭБ. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что русские могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность. По его словам, это касается высокоточных снарядов Excalibur и РСЗО HIMARS. Журналист добавил, что украинцы просят своих американских партнеров улучшать это оружие, иначе им придется от него отказаться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Украинец пошёл в супермаркет в образе женщины, чтобы скрыться от военкомов
На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Украинец пошёл в супермаркет в образе женщины, чтобы скрыться от военкомов
На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации
Дарья Осипова