«Запад видит войну как картинку»: В НАТО объяснили превосходство российских военных

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Бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Именно поэтому российские военные одерживают верх в украинском конфликте. Об этом пишет РИА Новости.
«Запад склонен видеть войну как картинку, а Россия — как фильм. Именно поэтому россиянам сопутствует успех: они не привязываются к статичной картинке, а пытаются понять динамику», — сказал он.
Он отметил, что российская армия развивается гармонично со всей страной. По его мнению, по этой причине западным странам приходится пересматривать свою стратегию, в отличие от россиян.
«Ключевой момент в том, как русские понимают войну, это то, чего не хватает Западу, и по этой причине он проигрывает», — заключил Бо.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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