«Ну какова красота»: Актриса Наталья Рудова показала новый образ — фото
Актриса Наталья Рудова обновила образ и показала его
42-летняя актриса Наталья Рудова удивила поклонников новым образом, опубликовав в своих социальных сетях свежие снимки. Об этом стало известно 25 июня.
На кадрах звезда предстала в дерзком аутфите: джинсовая мини-юбка с дерзким разрезом и чёрный топ с глубоким вырезом дополнились главным акцентом преображения — холодным оттенком блонда и эффектными наращёнными волосами. Знаменитость лаконично подписала фото.
«Ну какова красота», — говорится в публикации.
При этом артистка не делает секрета из того, что её впечатляющая форма — это не только удачная работа стилистов, но и ежедневный труд. Ещё в марте она уже демонстрировала подтянутый пресс в пижамном образе и рассказывала, что поддерживать тонус ей помогают регулярные тренировки и продуманный рацион.
Рудова также продолжает откровенно обсуждать тему косметологического ухода. Она не скрывает, что прибегает к инъекционным методикам для сохранения молодости, однако при этом призывает подписчиков подходить к таким процедурам с осторожностью. Так, ранее актриса уже выступала с предостережением относительно нитевого лифтинга: в одном из постов она подробно объяснила поклоннице особенности различных техник и чётко дала понять, что лично не рекомендует этот способ коррекции, несмотря на его популярность.