«Ну какова красота»: Актриса Наталья Рудова показала новый образ — фото

25 июня 2026, 20:31

Актриса Наталья Рудова обновила образ и показала его

Наталья Рудова (Фото: кадр из фильма «Условия контракта» (2011)

42-летняя актриса Наталья Рудова удивила поклонников новым образом, опубликовав в своих социальных сетях свежие снимки. Об этом стало известно 25 июня.





На кадрах звезда предстала в дерзком аутфите: джинсовая мини-юбка с дерзким разрезом и чёрный топ с глубоким вырезом дополнились главным акцентом преображения — холодным оттенком блонда и эффектными наращёнными волосами. ​Знаменитость ​лаконично подписала фото.



Наталья Рудова (Фото: Instagram*/rudovanata)



«Ну какова красота», — говорится в публикации.