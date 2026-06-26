«Самая сексуальная футболистка в мире» объявила о помолвке

26 июня 2026, 04:45

Самая красивая футболистка в мире» Леманн объявила о помолвке с Маккензи

Монтель Маккензи и Алиша Леманн (Фото: Instagram* / @alishalehmann7)

Футболистка Алиша Леманн сообщила о помолвке с экс‑участником реалити‑шоу «Остров любви» Монтелем Маккензи. Предложение руки и сердца прозвучало на фоне живописного пляжа во время совместного путешествия пары, пишет Super.