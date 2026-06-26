«Самая сексуальная футболистка в мире» объявила о помолвке
Футболистка Алиша Леманн сообщила о помолвке с экс‑участником реалити‑шоу «Остров любви» Монтелем Маккензи. Предложение руки и сердца прозвучало на фоне живописного пляжа во время совместного путешествия пары, пишет Super.
27‑летняя спортсменка опубликовала в своём блоге подборку фотографий, запечатлевших трогательные моменты. На снимках Алиша нежно целует будущего супруга и принимает обручальное кольцо. К публикации она добавила лаконичную подпись: «Forever & Always».
Пара раскрыла свои отношения только в январе, однако их роман развивался стремительно. Ещё в мае интернет-пользователи заговорили о возможной помолвке. Поводом стали кадры, на которых влюблённые посетили элитный ювелирный магазин. Дополнительную пищу для слухов давал и сам Маккензи, подогревая интерес аудитории загадочными эмодзи с замком и ключом. Тогда менеджмент пары категорически отрицал домыслы о скорой свадьбе.
Алиша Леманн, родившаяся в 1999 году, является нападающей клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Швейцарии. Помимо спортивных достижений, девушка известна широкой популярностью в социальных сетях — в интернет‑сообществе её нередко называют «самой сексуальной футболисткой в мире».
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