Актера Микки Рурка увидели беззубым на улице
В Лос-Анджелесе папарацци запечатлели 73-летнего голливудского ветерана Микки Рурка во время прогулки с собакой. Об этом стало известно 25 июня.
Как сообщает Daily Mail, актер, недавно лишившийся дома из-за выселения, появился на улице в потрепанном виде. Знаменитость был одетым в выцветшие джинсы, серую толстовку с капюшоном и солнцезащитные очки-авиаторы.
На кадрах, попавших в сеть, Рурк широко открыл рот, продемонстрировав отсутствие зубов, а также грязный подбородок. Внешний вид звезды вызвал обеспокоенность у поклонников и наблюдателей.
В марте СМИ сообщали, что артист был вынужденным покинуть арендованный дом в Лос-Анджелесе из-за образовавшихся долгов по арендной плате. Подробности в нашем материале.
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