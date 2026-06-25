Актера Микки Рурка увидели беззубым на улице

25 июня 2026, 21:29

Daily Mail: Актера Микки Рурка увидели без зубов и в грязной кофте на улице

Микки Рурк (Фото: кадр из фильма «Коммандо» (2021)

В Лос-Анджелесе папарацци запечатлели 73-летнего голливудского ветерана Микки Рурка во время прогулки с собакой. Об этом стало известно 25 июня.