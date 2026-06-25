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Актера Микки Рурка увидели беззубым на улице

Daily Mail: Актера Микки Рурка увидели без зубов и в грязной кофте на улице
Микки Рурк (Фото: кадр из фильма «Коммандо» (2021)

В Лос-Анджелесе папарацци запечатлели 73-летнего голливудского ветерана Микки Рурка во время прогулки с собакой. Об этом стало известно 25 июня.



Как сообщает Daily Mail, актер, недавно лишившийся дома из-за выселения, появился на улице в потрепанном виде. Знаменитость был одетым в выцветшие джинсы, серую толстовку с капюшоном и солнцезащитные очки-авиаторы.

На кадрах, попавших в сеть, Рурк широко открыл рот, продемонстрировав отсутствие зубов, а также грязный подбородок. Внешний вид звезды вызвал обеспокоенность у поклонников и наблюдателей.

В марте СМИ сообщали, что артист был вынужденным покинуть арендованный дом в Лос-Анджелесе из-за образовавшихся долгов по арендной плате. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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