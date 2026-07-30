«Волдыри и ожоги»: Россиян предупредили о реальной угрозе контакта с жабами
Врач Грибанов: контакт с жабой не грозит бородавками, но может вызвать аллергию
Врач-дерматовенеролог Объединённой больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Никита Грибанов заявил, что детская страшилка про бородавки от жаб — миф.
В беседе с «Газетой.Ru» дерматовенеролог сообщил, что бородавки вызывает вирус папилломы человека, который передаётся только от человека к человеку. Реальная опасность, по словам врача, — токсичные выделения на коже земноводных.
«Эти вещества могут вызвать раздражение, аллергическую реакцию или, в редких случаях, химический ожог», — пояснил эксперт.Грибанов отметил, что паразиты через прикосновение почти не передаются. Специалист рекомендовал после контакта с амфибиями мыть руки с мылом, а при покраснении или отёке необходимо обратиться к врачу.