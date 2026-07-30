Врач рассказала о мифах вокруг «очищения организма» после антибиотиков
Врач Бурнацкая: организму не нужна «очистка» после правильно принятых лекарств
После приема антибиотиков, обезболивающих и других препаратов многие пытаются «очистить организм» с помощью БАДов, трав и детокс-программ. Однако такие методы не всегда имеют научное обоснование. Более того, здоровый организм самостоятельно выводит лекарства, заявила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.
По ее словам, которые передают «Известия», представление о том, что лекарства накапливаются и отравляют организм, чаще всего миф. Печень перерабатывает вещества для выведения, почки фильтруют кровь и удаляют продукты обмена с мочой, часть препаратов выводится через кишечник и легкие.
«Для большинства препаратов эти процессы изучены, поэтому дозировки и схемы лечения рассчитываются с учетом времени нахождения действующих веществ в организме», — отметила собеседница издания.Однако у пациентов с хроническими заболеваниями печени и почек и пожилых людей действительно могут проявляться токсические эффекты. Также опасность представляет бесконтрольный прием большого количества лекарств.
Особого внимания требуют некоторые антибиотики, противосудорожные средства, сердечные гликозиды, препараты с литием, метотрексат и отдельные обезболивающие. Но даже в таких случаях решение кроется не в «очищении организма», а в контроле состояния и корректировке терапии специалистом.
БАДы, специальные чаи и диеты не ускоряют выведение препаратов, а некоторые растительные добавки могут нагружать печень или вступать во взаимодействие с лекарствами. Особенно опасно самостоятельно принимать гепатопротекторы или мочегонные средства без медицинских показаний.
Вместо поиска «шлаков» важно обращать внимание на реальные признаки токсичности: пожелтение кожи и глаз, слабость и сонливость, тошноту и рвоту, потемнение мочи и уменьшение ее количества, зуд и отеки, спутанность сознания и нарушения сердечного ритма. При их появлении нужно обратиться к врачу.
Чтобы снизить нагрузку на печень и почки, достаточно принимать лекарства по назначению, не превышать дозы, говорить врачу о всех используемых препаратах, включая витамины и БАДы, а также исключить алкоголь во время лечения, предупредила терапевт.