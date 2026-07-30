Врач рассказала о мифах вокруг «очищения организма» после антибиотиков

30 июля 2026, 19:18

Врач Бурнацкая: организму не нужна «очистка» после правильно принятых лекарств

Фото: iStock/Victoria Popova

После приема антибиотиков, обезболивающих и других препаратов многие пытаются «очистить организм» с помощью БАДов, трав и детокс-программ. Однако такие методы не всегда имеют научное обоснование. Более того, здоровый организм самостоятельно выводит лекарства, заявила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.





По ее словам, которые передают «Известия», представление о том, что лекарства накапливаются и отравляют организм, чаще всего миф. Печень перерабатывает вещества для выведения, почки фильтруют кровь и удаляют продукты обмена с мочой, часть препаратов выводится через кишечник и легкие.

«Для большинства препаратов эти процессы изучены, поэтому дозировки и схемы лечения рассчитываются с учетом времени нахождения действующих веществ в организме», — отметила собеседница издания.