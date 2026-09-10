Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления
В ближайшие 20 лет Волга может обмелеть из-за глобального потепления. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в некоторых местах реку уже можно перейти пешком.
В последние годы Волга в районе Верхневолжья Тверской области мелеет на глазах, а испарение растёт вместе с температурой. Учёные фиксируют, что у Ржева объём весеннего стока местами упал больше чем наполовину.
Тёплые зимы усугубляют ситуацию: из-за постоянных оттепелей снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река не получает привычного объёма. Особенно критичным стал 2025 год: уровень половодья выше Иваньковского водохранилища оказался на несколько метров ниже обычного.
Страдает судоходство — прямого речного сообщения между Тверью и Ржевом нет, а несколько лет назад мелководье ограничивало движение кораблей и снижало грузоперевозки. Местные говорят, что рыбы становится всё меньше, а переправиться через реку в нескольких местах можно буквально вброд.
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