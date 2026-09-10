В четырёх округах Московской области провели противопожарные рейды

10 сентября 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические рейды, посвящённые правилам пожарной безопасности в осенне-зимний период, провели работники Мособлпожспаса в округах Серебряные Пруды, Кашира, Серпухов и Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Специалисты напомнили жителям о необходимости регулярно очищать от сажи дымоходы и печи, а также проверять исправность электрической проводки, розеток и выключателей.





«Жителям объясняли, почему нельзя включать в одну розетку несколько мощных приборов и пользоваться самодельными обогревателями, почему сухую траву и мусор с участков необходимо убирать регулярно, а сжигать их рядом со строениями запрещено, а также почему присмотр за огнём не следует поручать детям», — говорится в сообщении.