Раскрыты самые распространенные риски для здоровья москвичей

10 сентября 2026, 10:09

Заммэра Москвы Ракова: москвичи чаще всего получают риски по сердцу и диабету

Фото: iStock/arcady_31

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что программа «Московский чекап» чаще всего выявляет у жителей столицы вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с желудочно-кишечным трактом и сахарного диабета. Об этом пишет РИА Новости.