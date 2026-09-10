Раскрыты самые распространенные риски для здоровья москвичей
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что программа «Московский чекап» чаще всего выявляет у жителей столицы вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с желудочно-кишечным трактом и сахарного диабета. Об этом пишет РИА Новости.
К обследованиям в рамках программы уже приступили около 1,5 млн москвичей. Первый этап завершили порядка 700 тыс. человек.
Медики назначили участникам свыше 3 млн исследований. Их результаты помогают оценить состояние организма, определить необходимость лечения и скорректировать образ жизни.
По итогам цифровой части программы почти у половины участников алгоритмы отметили риски патологий сердца. Вероятность заболеваний ЖКТ определили у 40% москвичей, риск развития диабета — у 30%.
Чаще всего горожане получали направления на проверку печени, почек и щитовидной железы. Анализ крови на печеночные ферменты рекомендовали 66% участников. Исследование функции почек назначили 63%, а тест для оценки повреждения клеток и тканей — 54%.
«Московский чекап» объединяет диспансеризацию, программу здорового долголетия и расширенные обследования столицы в персональный профилактический маршрут.
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