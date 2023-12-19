Аэропорт Внуково временно закрыт для полётов

Фото: iStock/aarrows
Аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее Telegram-каналы Mash и Baza сообщали, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введён план «Ковёр». Такие меры обычно принимаются при обнаружении в небе неизвестных или опасных объектов. Также сообщалось о работающих в их районе средствах противовоздушной обороны (ПВО). Все самолёты, которые должны были приземлиться в этих авиагаванях, перенаправлены в Шереметьево.
Читайте также:
В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план «Ковер»
Стала известна причина введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы
Между Москвой и Петербургом могут запустить летающий аналог «Сапсана»
Анастасия Чинкова