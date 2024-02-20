Подмосковный психолог Кожухова связала частые болезни детей с домашними ссорами

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Причина частых болезней детей может крыться в постоянном стрессе из-за неблагополучной обстановки в семье. Если медобследования не выявили патологий и сбоев в иммунной системе, то, возможно, всему виной – отсутствие чувства безопасности дома. Об этом сообщила «Радио 1» врач-психиатр, психолог Центра спортивной медицины НИКИ детства Индира Кожухова.
«Очень важно сформировать при рождении надёжную привязанность. Это заботливая семья, чуткая забота, эмоциональная безопасность. Если сам родитель находится в состоянии длительного стресса, ребёнку очень тяжело выстаивать с ним доверительные отношения. Если среда в семье безопасная, защищённая, то стресс ребёнок переживает хорошо. Обстановка в семье должна быть здоровой. Конечно, лучше, чтобы в воспитании принимали участие и мама, и папа», – пояснила собеседница «Радио 1».При этом Кожухова отметила, что необходимо исключить соматические заболевания. Для этого нужно пройти с ребёнком дополнительные обследования – лабораторные, инструментальные и узких специалистов.
«Когда ребёнок приходит из садика или из школы, не спрашивайте, какие у него оценки, а спросите, как прошёл день. Важно сформировать зависимость от того, что мы делимся своими переживаниями, успехами, неудачами. Часто дети не хотят расстраивать родителей плохими отметками, каким-то проигрышем в соревнованиях», – сказала Индира Кожухова.Она добавила, что, как и травля в школе, нездоровая обстановка в семье может привести к затяжным болезням и даже развитию тяжелых аутоиммунных патологий.
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