Волынец объяснила необходимость запрета усыновления гражданам некоторых стран

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала чрезвычайно важной идею о запрете усыновления гражданам некоторых стран, так как это обеспечит безопасность российским детям.
«Принятие закона о запрете усыновления наших детей в страны, где официально разрешена смена пола, станет важным и актуальным сейчас, когда Россия является духовным центром мира. Когда принят закон в поддержку наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Тогда никакие извращенцы и пальцем не прикоснутся к нашим российским детям», — приводит RT слова Волынец.
В то же время депутаты Госдумы внесли законопроект о праве многодетных семей на бесплатную юридическую помощь.
«У нас в стране начитывается более 2,4 млн многодетных семей. Бесплатная правовая помощь – это важный инструмент их поддержки. Профессиональные участники системы государственной бесплатной правовой помощи проконсультируют и помогут составить правовые документы по самым востребованным темам», – приводит АГН «Москва» слова Владимира Якушева.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей.
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