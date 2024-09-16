Жительница Озёр родила десятого ребёнка с помощью коломенских врачей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жительница Озёр родила десятого ребёнка благодаря медикам Коломенского перинатального центра. Теперь в семье пять девочек и столько же мальчиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девочка появилась на свет в результате естественных родов. Новорождённую весом 3,6 кг и ростом 52 см назвали Верой.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» с информацией о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Подмосковье действует Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
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«Мы помогли наладить грудное вскармливание. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и находятся на совместном пребывании. Сегодня они отправятся домой к своей большой и дружной семье», – сказала заведующая акушерским отделением центра, врач акушер-гинеколог Светлана Туманова. В Коломенском перинатальном центре женщина рожала во второй раз. Предыдущий малыш появился на свет там же, старшие дети – в Озёрах. «Я очень благодарна сотрудникам центра за профессионализм, доброту, отзывчивость и комфортные условия», – поделилась роженица.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» с информацией о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Подмосковье действует Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
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Лора Луганская