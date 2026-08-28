Волынец посоветовала родителям не молчать о нарушениях в частных детсадах

28 августа 2026, 15:25

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Родителям стоит самостоятельно проверять условия в частных детских садах и сообщать о замеченных нарушениях в Роспотребнадзор или департамент образования. Такой совет дала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.





В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что перед зачислением ребенка в частное дошкольное учреждение необходимо лично его посетить, и лучше сделать это без предупреждения. Обратить внимание нужно на кухню, туалет и спальни. Кроме того, важно ознакомиться с лицензией и санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и проверить наличие медицинских книжек у сотрудников.





«Насторожить должны отказ администрации показать кухню или туалет, запах сырости, грязная сантехника, отсутствие мыла и бумаги в туалете. Также поводом для беспокойства могут стать отсутствие медицинского кабинета или уголка здоровья и нежелание администрации знакомить родителей с меню», — уточнила Волынец.