Волынец посоветовала родителям не молчать о нарушениях в частных детсадах
Родителям стоит самостоятельно проверять условия в частных детских садах и сообщать о замеченных нарушениях в Роспотребнадзор или департамент образования. Такой совет дала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что перед зачислением ребенка в частное дошкольное учреждение необходимо лично его посетить, и лучше сделать это без предупреждения. Обратить внимание нужно на кухню, туалет и спальни. Кроме того, важно ознакомиться с лицензией и санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и проверить наличие медицинских книжек у сотрудников.
«Насторожить должны отказ администрации показать кухню или туалет, запах сырости, грязная сантехника, отсутствие мыла и бумаги в туалете. Также поводом для беспокойства могут стать отсутствие медицинского кабинета или уголка здоровья и нежелание администрации знакомить родителей с меню», — уточнила Волынец.
В случае выявления нарушений Волынец посоветовала их зафиксировать и потребовать от руководства сада устранить недостатки. В случае отсутствия реакции следует обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или департамент образования.
Также важно не игнорировать жалобы детей на воспитателей, питание или условия в саду. Особенно стоит обратить внимание, если у ребенка изменилось поведение, появилась тревожность, плаксивость и острое нежелание ходить в сад.