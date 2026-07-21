В Ингушетии воспитательница детского сада попала под проверку после инцидента с ребёнком
В одном из частных детских садов села Кантышево в Ингушетии произошёл инцидент с участием воспитательницы и ребёнка. Об этом сообщает Mash.
В местных пабликах появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудница учреждения во время занятия применяет силу к мальчику с особенностями развития.
На кадрах видно, как женщина показывает ребёнку на тетрадь и просит назвать букву. После того как мальчик не отвечает, воспитательница несколько раз ударяет его рукой по голове.
После распространения видео прокуратура начала проверку. Надзорному ведомству предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям сотрудницы детского сада.
По предварительной информации, воспитательницу уже уволили. Официальные результаты проверки и возможные дальнейшие решения пока не сообщались.
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