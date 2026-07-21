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В Ингушетии воспитательница детского сада попала под проверку после инцидента с ребёнком

В Ингушетии воспитательница детского сада ударила ребёнка
Фото: Istock / Lordn

В одном из частных детских садов села Кантышево в Ингушетии произошёл инцидент с участием воспитательницы и ребёнка. Об этом сообщает Mash.



В местных пабликах появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудница учреждения во время занятия применяет силу к мальчику с особенностями развития.

На кадрах видно, как женщина показывает ребёнку на тетрадь и просит назвать букву. После того как мальчик не отвечает, воспитательница несколько раз ударяет его рукой по голове.

После распространения видео прокуратура начала проверку. Надзорному ведомству предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям сотрудницы детского сада.

По предварительной информации, воспитательницу уже уволили. Официальные результаты проверки и возможные дальнейшие решения пока не сообщались.

Софья Метелева

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