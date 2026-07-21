В Ингушетии воспитательница детского сада попала под проверку после инцидента с ребёнком

21 июля 2026, 13:57

В Ингушетии воспитательница детского сада ударила ребёнка

Фото: Istock / Lordn

В одном из частных детских садов села Кантышево в Ингушетии произошёл инцидент с участием воспитательницы и ребёнка. Об этом сообщает Mash.