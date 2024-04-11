Волынец предложила наносить на вейпы информацию о вреде для здоровья

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наносить информацию о вреде для здоровья на устройства для вейпов.
Такая информация, по её мнению, должна содержать опасность таких устройств для сердца, лёгких и других органов.
А вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложи включить в расширенный курс истории темы изучения культуры доносов в СССР и мире.
Ранее бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Валерий Калугин предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю.
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«Данные изображения и надписи должны занимать значительную площадь, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных рисках», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.
А вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложи включить в расширенный курс истории темы изучения культуры доносов в СССР и мире.
«Многие доносы были ложными и основаны на личных и корыстных мотивах или зависти. Это приводило к несправедливым арестам, угнетению и преследованиям невинных людей. Причём не только в СССР была проблема «культуры доносов», но и в других странах мира, например, в США в период «маккартизма», – приводит АГН «Москва» текст обращения Даванкова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Ранее бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Валерий Калугин предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю.
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Мелисса Тимофеева