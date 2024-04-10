Бизнес-омбудсмен Петербурга Калугин предложил систему «выпиливания» мигрантов

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Бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей привёл пример с предприятием, которому нужен плотник. Мигрант-плотник на границе получает карту с данными о работодателе, зарплате, налогах, медосмотре.
При этом бизнес-омбудсмен не исключил, что из-за демографических проблем городу потребуется больше мигрантов. Он призвал выстраивать в стране систему целевого привлечения и учета мигрантов.
По его словам, трудовые мигранты в экономике любой развитой страны играют большую роль, а в Петербурге почти 10% рынка труда занято именно ими.
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«Если он не устраивается на работу плотника, то через месяц его выпиливают обратно. Такой системы у нас нет. Ее надо построить», — сказал Калугин.
При этом бизнес-омбудсмен не исключил, что из-за демографических проблем городу потребуется больше мигрантов. Он призвал выстраивать в стране систему целевого привлечения и учета мигрантов.
По его словам, трудовые мигранты в экономике любой развитой страны играют большую роль, а в Петербурге почти 10% рынка труда занято именно ими.
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Алёна Самарева