Волынец предложила увеличить страховой стаж для многодетных матерей

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребёнка до её выхода на пенсию.
Такая мера, по её мнению, позволит матери не беспокоится о своей пенсии после рождения третьего ребёнка. Кроме этого, увеличение страхового стажа способствует поддержке семьи и традиционных ценностей.
До этого Росстат сообщил, что реальный размер пенсий в России в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем на 0,6%. Как передают argumenti.ru, средняя пенсия в нашей стране составляет 27,7% от средней зарплаты.
Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы. В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.
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«Прошу в защиту прав и интересов детей поддержать вышеуказанную инициативу и разработать соответствующий законопроект, который приведёт к положительным изменениям в жизни многодетных семей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.
Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы. В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.
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Мелисса Тимофеева