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Волынец предложила увеличить страховой стаж для многодетных матерей

05 апреля 2024, 14:37
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребёнка до её выхода на пенсию.
Такая мера, по её мнению, позволит матери не беспокоится о своей пенсии после рождения третьего ребёнка. Кроме этого, увеличение страхового стажа способствует поддержке семьи и традиционных ценностей.

«Прошу в защиту прав и интересов детей поддержать вышеуказанную инициативу и разработать соответствующий законопроект, который приведёт к положительным изменениям в жизни многодетных семей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.


До этого Росстат сообщил, что реальный размер пенсий в России в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем на 0,6%. Как передают argumenti.ru, средняя пенсия в нашей стране составляет 27,7% от средней зарплаты.

Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы. В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.

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#пенсии
#семьи
#росстат
#дети
#многодетная семья
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«Подстричь шёрстку дома или в салоне»: Эксперты рассказали о правилах груминга
Кинологи рассказали, как сэкономить на груминге собаки
05 апреля 2024, 14:29

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Качественный уход за внешним видом домашнего любимца превратился в сложный, комплексный процесс. Однако, пренебрегать процедурами красоты, которые доступны четвероногим, тоже нельзя.
О способах, при помощи которых можно сэкономить на груминге для собаки, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — отметил эксперт.

Однако, по словам Голубева, каждый хозяин может научиться самостоятельно мыть, вычёсывать свою собаку, а также стричь ей когти. Это поможет здорово сэкономить на услугах зоо-салонов красоты для животных.

Домашний уход

Практически каждый собаковод может выполнять гигиенический груминг самостоятельно. Он позволяет сохранять шерсть питомца чистой. Для процедуры понадобятся специальные средства и аксессуары для ухода за животными. В гигиенический груминг входят мытье, сушка феном, вычесывание колтунов, стрижка когтей, чистка ушей, глаз.
Если с детства приучать собаку мыться в ванной, это войдет в привычку. Помыть собаку самостоятельно несложно: важно, чтобы питомцу было спокойно и комфортно находиться в ванной комнате. Для мытья обязательно используйте специальные средства для собак, не нужно мыть питомца своим шампунем, это плохо скажется на шерсти и коже животного. Также приобретите аксессуары для ухода за шерстью (подбираются по типу шерсти), чтобы расчесывать питомца после гигиенических процедур.

Регулярный осмотр собаки

Возьмите за привычку осматривать собаку с кончика хвоста до носа. Проверяйте, чтобы у питомца были чистые уши, не было выделений из глаз. Обращайте внимание на шерсть. Её состояние сигнализирует о проблемах со здоровьем у питомца. Кроме того, чем чаще вы обращаете внимание на внешний вид питомца, тем проще уход за ним. Легче расчесать формирующийся колтун, чем избавляться от него в груминг-салоне (в некоторых ситуациях может даже потребоваться стрижка).

Откажитесь от ненужных аксессуаров и процедур

Сохранить бюджет поможет отказ от лишних аксессуаров, которые не несут практической пользы. Банты, бабочки, стразы или другие вещи, которые могут принести эстетическое удовольствие, но не принесут пользу.
Также стоит избегать окрашивания шерсти. Не все красители безопасны для собаки и могут вызывать аллергию. Не используйте стразы и блеск тату для украшения шерсти. Данные процедуры могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Помимо того, что у питомца может возникнуть аллергия на клей или блестки, он может подавиться или проглотить слизанные стразы. Проглоченные блестки и стразы могут привести к отравлению и проблемам с ЖКТ.
Ваша собака действительно нуждается только в регулярном вычесывании, уходе за глазами, ушами, когтями и периодическом мытье. При этом стоит отметить, что лучше сразу потратиться на хорошие средства по уходу за собакой, чем экономить и каждый раз менять их, чтобы найти лучше, заключил Голубев.

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#собака
#кинолог
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Памятник Пригожину и Уткину в полный рост поставили в Горячем Ключе в часовне ЧВК
05 апреля 2024, 14:27

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

В Горячем Ключе Краснодарского края появился памятник основателю «Вагнера» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину. Фотографии опубликовал Telegram-канал «ЧВК "Вагнер". Сводки».
Уточняется, что памятник поставили в часовне ЧВК «Вагнер», которая располагается в Горячем Ключе. Композиция представляет собой статую Пригожина, который держит в руке рацию. Позади него стоит Уткин с автоматом.


На памятнике высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК и номера их жетонов.

Напомним, 23 августа частный самолёт Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, упал и разбился в районе села Куженкино Тверской области. Все десять человек, находившихся на борту, погибли. Согласно списку пассажиров, предоставленных Росавиацией, среди них находился бизнесмен Евгений Пригожин.

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#петербург
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«Не пил, не буянил»: Соседка описала напавшего на Чибиса мужчину
Соседка напавшего на губернатора Чибиса описала преступника
05 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/Shutter2U

Соседка мужчины, накануне напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в беседе с телеканалом «360» описала подозреваемого.
По её словам, он не производил впечатление буйного человека или пьяницы. Однако был не очень доброжелательным и никогда не здоровался, не хотел идти на контакт.
Женщина рассказала, что в их доме очень хорошая слышимость, однако из квартиры подозреваемого никогда не доносилось каких-то громких звуков. Также он никогда не приводил гостей.

При этом соседка сообщила, что мужчина редко появлялся в этой квартире. Она видела его всего пару раз.

Напомним, что нападение на губернатора произошло 4 апреля. Неизвестный набросился на главу региона с ножом и ранил его. Благодаря оперативным действиям находившегося рядом сотрудника Росгвардии нападавшего удалось задержать и передать сотрудникам полиции.

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#нападение
#губернатор
#задержание
#соседи
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Mash: у сыгравшего Холмса актёра Ливанова подозрение на онкологию
Mash: у 88-летнего актера Василия Ливанова подозрение на опухоль
05 апреля 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

У народного артиста Василия Ливанова подозрение на опухоль, пишет Mash.
По информации Telegram-канала, у артиста подозрение на опухоль и сейчас он проходит обследование в онкоцентре.

При этом сам Ливанов заявил, что ни на что не жалуется и считает себя абсолютно здоровым. Но все же обратился к врачам из-за общего недомогания.

В марте Ливанов уже проходил обследование, ему диагностировали анемию, уточняет канал.

Всенародную любовь и известность советскому и российскому киноактёру Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в советском сериале.

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#актёр
#здоровье
#врачи
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В Подмосковье отремонтируют дороги к достопримечательностям региона
05 апреля 2024, 13:54

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пять дорог к достопримечательностям Подмосковья отремонтируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В Руз на улице Солнцева можно проехать к парку "Городок", где открывается панорамный вид на реку. В Истре отремонтируют участок от Волоколамского шоссе до д. Никулино, который проходит рядом с Новоиерусалимским монастырем. Также
Зарайске пройдет ремонт на одной из центральных улиц города, которая ведёт к Зарайскому Кремлю» , — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в Раменскомпо новой дороге можно будет доехать до д. Народное имение – настоящий «зелёный остров», где расположены большой лесопарк, озеро Борисоглебское, парк культуры и отдыха и усадьба, а Сергиев Посад облагородят Новоугличское шоссе, которое ведет в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Пафнутьевский сад.

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#подмосковье
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#шоссе
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В колледже «Подмосковье» проведут день открытых дверей для школьников
05 апреля 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Единый день открытых дверей проведут в девяти учебных корпусах колледжа «Подмосковье» в городских округах Клин, Химки, Солнечногорск и Лобня 20 апреля, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В ходе дня открытых дверей школьникам и их родителям расскажут о правилах приёма в колледж, условиями поступления, познакомят с учебной программой по разным специальностям и продемонстрируют материально-техническую базу учебного заведения», — говорится в сообщении.
Потенциальные абитуриенты смогут пообщаться со студентами колледжа и встретиться с руководством колледжа, представителями работодателей и экспертами. В рамках мероприятия запланированы также профессиональные пробы и интерактивные задания.

Подробная информация о дне открытых дверей размещена на сайте колледжа «Подмосковье».

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«Мигранты, бомжи и британцы»: США охватил гиперсмертоносный туберкулёз
Mash: США охватила смертельная эпидемия туберкулеза
05 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Почти половина штатов Америки заражены гиперсмертоносной версией туберкулёза, пишет Mash со ссылкой на отчёт Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
«Гиперсмертоносная версия туберкулёза захватила 80% Соединённых Штатов. Поражены 40 из 50 штатов», — говорится в сообщении.

Как утверждают специалисты, число заболевших в стране побило антирекорд десятилетней давности. По их данным, во всём виноваты мигранты, бомжи и туристы из Великобритании, поскольку четверть граждан Соединённого Королевства уже стали переносчиками новой болезни.

По словам доктора Брюса Хирша из больницы Норт-Шор, новому вирусу помогает распространяться нехватка квалифицированных врачей.

Медицинское сообщество призывает рассмотреть новые способы диагностики болезни, иначе миру грозит серьёзная опасность.

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#сша
#болезнь
#эпидемия
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Дом для 112 переселенцев из аварийного жилья в Шатуре достроят в этом году
05 апреля 2024, 13:30

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство трёхэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят в посёлке Радовицкий городского округа Шатура, работы планируется завершить в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность дома составляет 60%. Рабочие монтируют внутренние инженерные системы и обустраивают фасад», — отмечается в сообщении.
Квартиры в новостройке получат 56 семей — 112 человек, расселённых из жилья, признанного аварийным. Аварийные дома расположены на улицах Клубная, Мира, Лесозаводская и Первомайская в посёлке Радовицкий.

Всего в городском округе Шатура ведётся строительство пяти многоквартирных домов, в которые переедут переселенцы из аварийного жилья.

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#главгосстройнадзор мо
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#аварийное жильё
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Вдову Навального* уличили в алкоголизме
Лидером несистемной оппозиции может стать дочь Навального* Дарья
05 апреля 2024, 13:22

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

На фоне проблем с алкоголем у Юлии Навальной на роль лидера несистемной оппозиции готовят её дочь Дарью.
По данным RT, Навальная не справляется с ролью лидера, предпочитая светские мероприятия политической деятельности. Также доверие к ней сильно упало из-за проблем с чрезмерным употреблением алкоголя.

Западные кураторы заявляют, что на роль лидера больше подойдёт её дочь – 23-летняя Дарья Навальная. Она окончила Стэнфордский университет, сильнее матери интегрирована в западное политическое сообщество, за счёт знания языка и культуры Кроме того, она предсказуема и управляема.

Стартом её политической карьеры, предположительно, может быть выдвижение по одному из округов на выборах в Мосгордуму.

При этом есть информация, что журналист Мария Певчих** и политик Леонид Волков** не рассматривают в качестве главы «Фонда борьбы с коррупцией»*** члена семьи Навальных.

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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
***организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#алкоголь
#лидер
#оппозиция
#данные
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