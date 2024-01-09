Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего младенца в сугроб

Фото: kremlin.ru
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Сергея Косенко, который бросил новорожденного ребенка в сугроб и выложил видео с этим в социальных сетяхю. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее в Следственный комитет обратилась депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) с просьбой проверить Косенко из-за его обращения с сыном. Блогера также проверят на возможную неуплату налогов.
Ранее сообщалось, что выбросивший двухлетнюю дочь из окна мужчина требовал у жены деньги на наркотики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка», — сообщили в ведомстве.
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Алина Юрчак