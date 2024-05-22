Волынец призвала предоставлять бесплатные услуги психолога для разводящихся

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предоставлять бесплатные услуги психолога для семей, находящихся на грани развода.
По её мнению, такая мера может помочь многим парам сохранить семью, что является очень важным для общества.
До этого Совет Федерации одобрил закон, направленный на создание в РФ реестра должников по алиментам. Как передаёт АГН «Москва», реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Ранее сообщалось о том, что в Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное».
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«Расторжение брака, особенно тех супружеских пар, где имеются общие дети, нередко сопровождается невосполнимыми потерями для общества. От государственной политики в отношении семьи в полной мере зависит решение демографических проблем России, наше будущее», — приводит RT объяснение Волынец.
До этого Совет Федерации одобрил закон, направленный на создание в РФ реестра должников по алиментам. Как передаёт АГН «Москва», реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Ранее сообщалось о том, что в Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное».
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Мелисса Тимофеева