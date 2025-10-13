Волынец заявила, что услуга медиации при разводе в РФ будет платной

13 октября 2025, 18:41

Фото: iStock/Rawf8

Услуга медиации при разводе для супругов в России будет платной. Об этом предупредила председатель Национального родительского комитета и одна из авторов этой инициативы Ирина Волынец.





Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать в России обязательной примирительную процедуру в случае развода.



По словам Волынец, эта процедура за границей стоит очень дорого. Однако в России планируется создать программу поддержки. Так, в случае, если семья является малообеспеченной, то услуга будет предоставляться по льготной программе.





«Мы предложили, чтобы пары, которые нуждаются в помощи, обращались к помощи медиатора, но так как эта услуга будет платной, то для малоимущих семей она бы оказывалась при поддержке государства», — пояснила Волынец в беседе с «Вечерней Москвой».

«На самом деле любая процедура, которая помогла бы сохранить семью, вызывает одобрение», — сказала депутат.