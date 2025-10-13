Волынец заявила, что услуга медиации при разводе в РФ будет платной
Услуга медиации при разводе для супругов в России будет платной. Об этом предупредила председатель Национального родительского комитета и одна из авторов этой инициативы Ирина Волынец.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать в России обязательной примирительную процедуру в случае развода.
По словам Волынец, эта процедура за границей стоит очень дорого. Однако в России планируется создать программу поддержки. Так, в случае, если семья является малообеспеченной, то услуга будет предоставляться по льготной программе.
«Мы предложили, чтобы пары, которые нуждаются в помощи, обращались к помощи медиатора, но так как эта услуга будет платной, то для малоимущих семей она бы оказывалась при поддержке государства», — пояснила Волынец в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT одобрила введение обязательной примирительной процедуры при разводе.
«На самом деле любая процедура, которая помогла бы сохранить семью, вызывает одобрение», — сказала депутат.
Однако она отметила, что подобная процедура может затягивать бракоразводный процесс. Кроме того, для проведения примирительных бесед необходимо подготовить специалистов, а также предусмотреть возможные финансовые расходы.
Она считает, что такую процедуру стоит организовывать в случае, если стороны изъявят на желание.