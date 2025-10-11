Экс-муж певицы Sia требует $250 тыс. алиментов в месяц

11 октября 2025, 15:54

Бывший муж певицы Sia требует около 20 млн рублей алиментов в месяц

Sia (Фото: Instagram* / @siamusic)

Бывший супруг австралийской певицы Sia, Дэниэл Бернард, подал в суд на увеличение алиментов до 250 тысяч долларов в месяц (около 20 млн рублей). Об этом сообщает TMZ.