Экс-муж певицы Sia требует $250 тыс. алиментов в месяц
Бывший супруг австралийской певицы Sia, Дэниэл Бернард, подал в суд на увеличение алиментов до 250 тысяч долларов в месяц (около 20 млн рублей). Об этом сообщает TMZ.
По его словам, такая сумма нужна, чтобы «поддерживать привычный уровень жизни», к которому он привык во время брака.
С 1 апреля Бернард официально числится безработным, однако считает, что это не должно мешать ему жить в прежнем комфорте.
Во время брака Sia приобрела роскошный особняк площадью почти 9500 квадратных футов в Толука-Лейк, обслуживаемый командой персонала — дворецким, поварами, стилистами, массажистками, домработницей и IT-специалистом, который следил за «умным домом».
