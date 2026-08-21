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Волк вышел к людям в Новосибирской области

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Новосибирской области в текущем году произошел один случай выхода волка к людям. После этого было принято решение об отстреле этих диких животных. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.



По данным Om1 Новосибирск, всего в 2026 году застрелили 11 волков. Подобные меры приняли из-за угрозы для жителей, а также риска распространения заболеваний среди животных.

«Решение о регулировании принимается министерством на основании обращения глав муниципальных районов Новосибирской области и результатов обследования охотничьих угодий, прилегающих к населенным пунктам», — уточнили в ведомстве.

Так, в случае фиксации у диких зверей нетипичного поведения, выдается разрешение на их отстрел. При этом процесс контролируется специалистами.
Элина Позднякова

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