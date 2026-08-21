Волк вышел к людям в Новосибирской области

21 августа 2026, 12:47

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Новосибирской области в текущем году произошел один случай выхода волка к людям. После этого было принято решение об отстреле этих диких животных. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.





По данным Om1 Новосибирск, всего в 2026 году застрелили 11 волков. Подобные меры приняли из-за угрозы для жителей, а также риска распространения заболеваний среди животных.





«Решение о регулировании принимается министерством на основании обращения глав муниципальных районов Новосибирской области и результатов обследования охотничьих угодий, прилегающих к населенным пунктам», — уточнили в ведомстве.