В лесах Подмосковья открывается сезон охоты на волков

31 июля 2026, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Сезон охоты на волков начнётся в Московской области с 1 августа и продлится до 31 марта будущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.





Приём заявок на выдачу разрешений на добычу пушного зверя также стартует 1 августа.





«Заявки можно будет подавать на охоту на волков, а также на животных следующих видов: ондатра (сезон добычи — с 10 сентября по 28 марта), лисица (сезон добычи — с 15 сентября по 28 марта), енотовидная собака (сезон добычи — с 15 сентября по 28 марта), зайцы беляк и русак (сезон добычи — с 15 сентября по 28 марта), бобр (сезон добычи — с 1 октября по 28 марта), белка (сезон добычи — с 15 октября по 28 марта), ласка (сезон добычи — с 15 октября по 28 марта), хорь (сезон добычи — с 15 октября по 28 марта), и куница (сезон добычи — с 15 октября по 28 марта)», — говорится в сообщении.