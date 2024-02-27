Прежде, чем посылать запросы по Навальному*, G7 должны ответить на требования России

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Россия не намерена отвечать на запросы G7 по смерти политика Алексея Навального*, пока Запад не даст ответов на давно интересующие РФ вопросы, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А. Навального* в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в «деле Скрипалей» и в отношении диверсии на «Северных потоках», — напомнила Захарова о вопросах, которые неоднократно задавала Западу Россия. Комментарий спикера МИД размещён на официальном сайте министерства.
Напомним, 16 февраля ФСИН сообщила о смерти Алексей Навального*. По сообщениям ведомства, политик скончался в колонии, в которой отбывал наказание по делу о создании экстремистского сообщества. Ему стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Прибывшие на помощь медики не смогли спасти жизнь заключённого. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины смерти Навального*.
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Евгения Парфентьева