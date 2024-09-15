Гендиректор Ford предсказал крах автоопрома США из-за китайских машин

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Китайский автопром агрессивно расширяется на зарубежных рынка, что угрожает автомобильной промышленности США. Об этом заявил гендиректор Ford Джим Фарли по итогам данных о продажах BYD, который обошел Тесла.
По словам гендиректора крупнейшего автогиганта, конкуренцию уже подрывают производители электромобилей в КНР.
Фарли отметил, что китайцы используют в машинах искусственный интеллект и другие технологии, которые недоступны автопроизводителям в США.
По оценке издания, китайские авто вытесняют конкурентов за счет сочетания низких цен и высоких технологий.
Ранее автоэксперты объяснили, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны, которые оказались не готовы к стремительному развитию авторынка КНР.
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«Китайские автопроизводители движутся со скоростью света и это представляет для США экзистенциальную угрозу», – цитирует Джима Фарли The Wall Street Journal.
Фарли отметил, что китайцы используют в машинах искусственный интеллект и другие технологии, которые недоступны автопроизводителям в США.
По оценке издания, китайские авто вытесняют конкурентов за счет сочетания низких цен и высоких технологий.
Ранее автоэксперты объяснили, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны, которые оказались не готовы к стремительному развитию авторынка КНР.
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Лия Мурадьян