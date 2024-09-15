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Гендиректор Ford предсказал крах автоопрома США из-за китайских машин

Глава Ford Фарли: Китай может полностью уничтожить автопром США
15 сентября 2024, 20:45
Фото: istockphoto/xieyuliang

Фото: istockphoto/xieyuliang

Китайский автопром агрессивно расширяется на зарубежных рынка, что угрожает автомобильной промышленности США. Об этом заявил гендиректор Ford Джим Фарли по итогам данных о продажах BYD, который обошел Тесла.
По словам гендиректора крупнейшего автогиганта, конкуренцию уже подрывают производители электромобилей в КНР.
«Китайские автопроизводители движутся со скоростью света и это представляет для США экзистенциальную угрозу», – цитирует Джима Фарли The Wall Street Journal.



Фарли отметил, что китайцы используют в машинах искусственный интеллект и другие технологии, которые недоступны автопроизводителям в США.

По оценке издания, китайские авто вытесняют конкурентов за счет сочетания низких цен и высоких технологий.

Ранее автоэксперты объяснили, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны, которые оказались не готовы к стремительному развитию авторынка КНР.

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#сша
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#искусственный интеллект
#китай
#экономика
«Верное решение»: Черная кошка повернула назад перед кортежем Путина
Черная кошка не рискнула перебегать дорогу кортежу Путина и попала на видео
15 сентября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/joseh51camera

Черная кошка повернула обратно, не решившись перебегать дорогу кортежу президента России Владимира Путина, и попала на видео. Забавными кадрами поделился в Telegram-канале журналист ВГТРК «Россия» Павел Зарубин.
На кадрах видно, как животное бежит по своим делам, в какой-то момент выбегает перед президентским кортежем и останавливается посреди дороги. Пару секунду кошка размышляет, глядя на машину Путина, затем разворачивается и стремительно убегает в обратном направлении.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», – написал Зарубин.

Так четвероногая, неожиданно для себя позабавила политиков и стала звездой интернета.


Кстати, из необычных подарков, которые дарили Владимиру Путину коллеги, есть и крупные представители семейства кошачьих. В 2008 году Путин, будучи премьер-министром, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрицу Машу после передали геленджикскому парку.

В 2009 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину двух переднеазиатских леопардов или кавказских барсов. Этих хищников отправили в сочинский питомник. А в 2011 году президент сам подарил японскому губернатору сибирского кота по кличке Мир.

Согласно средневековой примете, когда несчастных животных ассоциировали с нечистой силой, перебежавшая дорогу черная кошка сулила неудачу. Сейчас эти четвероногие – верные друзья человека, независимо от цвета. Считается даже, что кошки способны лечить от болезней, включая депрессию.

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#коты
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Глава г.о Щёлково Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в Чкаловском
15 сентября 2024, 13:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в микрорайоне Чкаловский. Он счёл необходимым убедиться в готовности объекта к новому отопительному сезону.
Техники и инженеры обновляют вакуумный деаэратор, устанавливают дополнительное оборудование химической водоподготовки, насосные и теплообменные установки. Меняются и износившиеся трансформаторы на подстанциях. Это позволит увеличить электрическую мощность, следовательно, повысить эффективность работы котельной.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

«Прошлой зимой в период продолжительных аномальных морозов здесь были жалобы на сниженную температуру в квартирах. Согласно инвестиционной программе, предусмотрели установку нового котла, что даст бóльшую мощность», — написал Андрей Булгаков в своем Телеграм-канале.
К котельной в Чкаловском подключены шесть центральных тепловых пунктов, которые доставляют тепловую энергию от центральной системы конечному потребителю. Там, где это необходимо, производится замена теплообменников на современные, обновляется насосное оборудование.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Всё это — очень важные преобразования, так как котельная работает на 126 объектов. Все работы планируется завершить к началу нового отопительного сезона.

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#оборудование
#служба
#щёлково
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Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны
Telegraph: Электромобили из Китая вытесняют западные бренды с мирового рынка
15 сентября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/ zhuzhu

Новые китайские автомобили начали вытеснять с мирового рынка крупные западные бренды. Об этом сообщает таблоид Telegraph. Даже легендарные концерны не выдерживает конкуренцию с «китайцами», несмотря на заградительные санкции.
Западные концерны оказались не готовы к стремительному развитию китайского автопрома, из-за чего автогиганты начали нести убытки на китайском и мировом рынках. Непосредственно в России водители пересели на автомобили из Китая после ухода западных и японских авто. То же развитие событий прогнозируют и в других странах.

Китайский автопром длительное время не мог вытеснить «японцев» и «немцев» даже на собственном рынке в КНР – поворотный момент произошел в 2019 году.

Легендарные автогиганты проспали Китай

«Все изменилось за одну ночь, как по волшебству, когда с конвейера завода в Шанхае сошла первая Tesla», – сказал автоэксперт Майкл в эфире американского канала.

Именно это событие, по мнению экспертов, изменило отношение потребителей к электромобилям, а стимулировало китайских производителей. Еще повлияли не успевшие среагировать на событие западные бренды и ковидные ограничения из-за которых Китай не посещали сторонние менеджеры, и не отслеживали перемены. Когда ограничения сняли – местный автопром уже успел вытеснить конкурентов.

Сейчас западные автогиганты переживают не лучшие дни. В начале сентября о предстоящем закрытии заводов в Европе из-за снижения продаж впервые сообщил Volkswagen. Доход Toyota во втором квартале 2024 года упал на 73%. BMW готовится закрыть год с финансовыми потерями, а General Motors уже ушли в убыток. Заводы в КНР закрыли или сократили Ford, Honda, Hyundai и Mitsubishi.

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#заводы
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В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с приложениями для здоровья
15 сентября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники стали использовать фальшивые мобильные приложения для обмана россиян. С их помощью они запрашивают доступ к конфиденциальным данным и банковским счетам якобы для приобретения премиум-функций.
Об этом рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, аферисты пользуются тем, что такие приложения сейчас достаточно популярны, и это стало ещё одной угрозой. Злоумышленники создают поддельные сервисы, которые якобы помогают следить за здоровьем или, например, поддерживать правильный режим питания.

Затем через эти приложения мошенники могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, например, к истории обращений в медицинские учреждения или даже доступ к банковским картам, продолжил парламентарий. Это делается под предлогом покупки премиум-доступа к услугам сервиса, пояснил депутат. На самом деле люди просто лишаются своих денег, заключил Немкин.

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#новости
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Юморист и шоумен Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой
15 сентября 2024, 08:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист и пародист Максим Галкин* заявил, что никогда в своей жизни не занимался политической деятельностью. Он также добавил, что статус иноагента заметно нарушает его права и свободы.
Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС. Артист выразил своё несогласие с решением министерства юстиции о внесении его в перечень иноагентов. Он также настаивает на том, что это решение противоречит российскому законодательству и международному праву и существенно нарушает его личные права и свободы.

В обосновании своего иска к Минюсту Галкин* указал, что политической деятельностью никогда не занимался и является человеком искусства, а внесение его в список иноагентов нарушает его право свободно выражать своё мнение, а также является вмешательством в его частную жизнь.

Суд с позицией артиста не согласился. В решении инстанции указано, что судом были получены доказательства того, что Галкин* осуществлял политическую деятельность и делал политические заявления в интересах иностранного источника финансирования.

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* Признан иноагентом в РФ
#суд
#права
#жизнь
#мнение
#право
#артист
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Российские инженеры и конструкторы изучают головную часть ракеты HIMARS
15 сентября 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские технические специалисты приступили к изучению головной части американской ракеты большой дальности HIMARS. В их распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами.
В настоящее время техники проводят демонтаж электронной начинки этой части ракеты, передаёт РИА Новости. Осторожно извлекаются все микросхемы, которые затем будут тщательно изучены. Разобрав и проанализировав принципы работы комплекса устройств, отвечающих за всё функционирование самой ракеты, можно будет разработать методы эффективного противодействия этому смертоносному оружию.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Массовое производство ракет запущено в 2003 году. Эта система может нести шесть реактивных зарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

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#производство
#новости
#ракеты
#сша
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В России начал действовать запрет на продажу одежды без маркировки
15 сентября 2024, 07:53

Фото: istockphoto/AnnaStills

С 15 сентября в России начал действовать запрет на продажу немаркированной продукции лёгкой промышленности. Вступили в силу изменения в соответствующее постановление правительства РФ.
Указанное нововведение распространяется на такие виды товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды, передаёт РИА Новости.

Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать продукцию, поступающую в разные каналы реализации. Теперь в магазинах и на складах торговой сети не осталось товаров без маркировки. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс уже давно работает с маркировкой: все продавцы заранее предупреждены об обязательной маркировке новых категорий товаров.

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#одежда
#компании
#новости
#маркировка
#товары
#магазин
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В деле о теракте в «Крокусе» допустили появление новых фигурантов
15 сентября 2024, 04:43

Фото: istockphoto/Zolnierek

В деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС на основании судебных документов.
Согласно постановлению судьи, следственные органы полагают, что Мухаммад Зоира Шарипзода* «вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен». В ответ обвиняемый частично признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

По имеющимся данным, 18 человек были арестованы в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве 2 марта. Еще два человека остаются под стражей. Возбуждено множество уголовных дел по статьям о террористическом акте, подготовке к нему, участии в деятельности террористических организаций и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

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* внесен в реестр террористов и экстремистов
#крокус сити холл
#суд
#теракт
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Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве
Синоптик Вильфанд: после 20 сентября в Москве похолодает
15 сентября 2024, 02:41

Фото: iStock/Valery Bocman

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице похолодает с 20 сентября. Его цитирует ТАСС.
По прогнозам синоптика, температура воздуха в конце месяца не будет сильно превышать 20 градусов по Цельсию. Скорее всего, она составит 18-19 градусов по Цельсию.

Вильфанд также отметил, что, несмотря на низкие температуры, в ближайшие несколько недель температура воздуха будет на 5-6 градусов выше сентябрьской.

Ранее ведущий синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года может стать самым сухим месяцем в Москве за всю историю наблюдений.

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#москва
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