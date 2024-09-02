Володин об итогах выборов в Тюрингии в ФРГ: немцы сказали Шольцу «уходи»

Самойлов день ежегодно отмечается 2 сентября и является важным событием в народном календаре. Этот праздник связан с памятью святого Самойла, который почитается как защитник и покровитель. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, его традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.