Фото: сайт Кремля
Поражение партии канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии свидетельствует о стремлении граждан изменить правительство. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Немцы сказали Шольцу «уходи». На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение… Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», — сообщил Володин.
Отмечается, что Шольц не ставит в приоритет развитие Германии и решение проблем граждан. Потеря дешёвых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств. По его словам, страна находится в кризисе.
Он отметил, что Германия втянута в войну на Украине, она является основным поставщиком вооружения. По его словам, всё это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики. Володин заявил, что трудно представить, как Шольц и его правительство могут руководить Германией ещё год.
Ранее сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.
Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным СМИ в РФ надо понимать необходимость соблюдения законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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