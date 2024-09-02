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Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, это подтвердили официальные результаты, сообщает РИА Новости.
Партия получила 32 из 88 мест в региональном парламенте. Как и партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.
Издание Financial Times назвала причины победы АдГ в Тюрингии. Утверждается, что в интересах немецких избирателей изменить политический курс страны, включая вопрос о помощи Украине. Как отмечают авторы, впервые после войны ультраправая партия победила на региональных выборах. Немаловажную роль в победе АдГ сыграло и негативное отношение немцев к поддержке Киева.
Ранее стало известно, что АдГ пыталась создать в Европарламенте группу под названием «Суверенисты», которая симпатизирует России.
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Издание Financial Times назвала причины победы АдГ в Тюрингии. Утверждается, что в интересах немецких избирателей изменить политический курс страны, включая вопрос о помощи Украине. Как отмечают авторы, впервые после войны ультраправая партия победила на региональных выборах. Немаловажную роль в победе АдГ сыграло и негативное отношение немцев к поддержке Киева.
Ранее стало известно, что АдГ пыталась создать в Европарламенте группу под названием «Суверенисты», которая симпатизирует России.
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Александр Климов