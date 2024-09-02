В США заявили о тяжелом ударе для Шольца

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Поражение коалиции власти на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии нанесло серьезный удар по позициям канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает американское информационное агентство Bloomberg.
«Популисты унизили Шольца резким ростом популярности на региональных выборах», – отмечается в материале авторов.
По мнению журналистов, стагнация немецкой экономики снизила рейтинг правящей коалиции до исторического минимума. Берлину следует ожидать очередного поражения на местных выборах, предупреждает агентство.
Провал коалиции может вызвать дискуссию о том, сможет ли Шольц возглавить социал-демократов на федеральных выборах в следующем году, отмеча/т авторы статьи.
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.
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Александр Климов