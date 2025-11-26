Володин: европейцы стали чаще переезжать в Россию

26 ноября 2025, 10:56

Вячеслав Володин (Фото: www.kremlin.ru)

Каждый месяц около 150 граждан европейских стран подают заявки в МВД России с целью переехать в РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.