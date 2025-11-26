Володин: европейцы стали чаще переезжать в Россию
Каждый месяц около 150 граждан европейских стран подают заявки в МВД России с целью переехать в РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что в 2024 году появилась возможность переселиться для тех, кто разделяет традиционные российские ценности. Политик отметил, что ежемесячно регистрируется около 150 заявок, и к концу октября этого года в российские ведомства поступило уже 2 275 обращений, согласно данным МВД.
Володин добавил, что наибольший интерес к переезду проявляют граждане Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Франции и Эстонии. Европейцы выбирают Россию по нескольким причинам: высокий уровень безопасности, бесплатное образование и медицина, свобода слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, а также растущие экономические проблемы в своих странах.
Читайте также: