Володин назвал главный фактор долголетия

09 ноября 2025, 16:33

Володин согласен с выводами ИИ о влиянии стресса на долголетие

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Искусственный интеллект был прав: главным условием долголетия действительно является низкий уровень хронического стресса. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в Max.





Политик подчеркнул, что невозможно прожить 140 лет, если каждый день начинается с мысли «опять этот день». По его словам, занятия спортом, диета и витамины бесполезны, если человек живёт «чужой жизнью».





«Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить», — добавил парламентарий.