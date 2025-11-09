Володин назвал главный фактор долголетия

Достижения.рф

Володин согласен с выводами ИИ о влиянии стресса на долголетие
Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Искусственный интеллект был прав: главным условием долголетия действительно является низкий уровень хронического стресса. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в Max.



Политик подчеркнул, что невозможно прожить 140 лет, если каждый день начинается с мысли «опять этот день». По его словам, занятия спортом, диета и витамины бесполезны, если человек живёт «чужой жизнью».

«Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить», — добавил парламентарий.

Кроме того, Володин уточнил, что под термином «хронический стресс», использованным ИИ, он понимает не столько нервную работу или финансовые трудности, сколько внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. При высоком уровне кортизола, отметил он, страдают сосуды, мозг и иммунитет.
Никита Кротов

