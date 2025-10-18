Володин предложил маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

18 октября 2025, 11:52

Фото: Istock/Ana Stankovic

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своём канале в мессенджере MAX. Он предложил подписчикам высказаться, нужно ли маркировать фото, текст и видео, которые создал искусственный интеллект.