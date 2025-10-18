Володин предложил маркировать контент, созданный искусственным интеллектом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своём канале в мессенджере MAX. Он предложил подписчикам высказаться, нужно ли маркировать фото, текст и видео, которые создал искусственный интеллект.
В своём сообщении Володин отметил, что чат-боты и нейросети всё чаще появляются в сферах, где их применение недопустимо. В качестве примера он привёл случай, когда ИИ использовали для подготовки судебного решения.
Пользователи могут проголосовать, поддерживают ли они обязательную маркировку всего контента, созданного ИИ. На момент публикации новости эту инициативу поддержали более 400 подписчиков. Против проголосовали около 25 человек.
Политик добавил, что Госдума планирует провести отдельные слушания по вопросам применения искусственного интеллекта. Они запланированы на конец этого года.
Читайте также: