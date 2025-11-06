Володин: марионетки ЕС сделали из Украины плацдарм для своих интересов
Марионетки Европы превратили Украину в плацдарм для реализации собственных корыстных интересов, противоречащих существованию РФ. Об этом в статье «Специально для RT» написал председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, жители Украины являются расходным материалом в противостоянии с Россией. Володин напомнил, что в 1943 году Киев был освобождён от присутствия войск фашистской Германии. Однако сейчас там забыли о подвиге дедов и прадедов.
«Украина потеряла свой суверенитет. Киевский кровавый режим переписал историю страны, запретил веру большинства украинцев и родной для многих из них русский язык», — считает Володин.
Он также подчеркнул, что все цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, а нацисты — повержены.
В своём Telegram-канале Володин отметил, что с 2012 года против РФ ввели более 30 тысяч санкций, пишут argumenti.ru.
«Враги нашей страны делают всё, чтобы остановить ее развитие. Ослабить и разрушить, а затем подчинить и захватить. Не получится!» — написал председатель ГД.
Парламентарий добавил, что наша страна становится только сильнее, преодолевая внешние вызовы.