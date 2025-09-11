Подмосковные врачи перечислили правила правильного питания школьников
Видео: пресс-служба Минздрава МО
Правильное питание для школьника – возможность не только получить питательную пищу, но и поддержать концентрацию внимания во время учёбы. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, такие рекомендации дали врачи НИКИ детства.
«Здоровое питание школьника напрямую влияет на его здоровье, успеваемость и развитие. Современные образовательные программы требуют от детей много сил и внимания. В условиях напряжённого графика и психологических нагрузок важно, чтобы рацион школьника соответствовал его энергозатратам», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.В подростковом возрасте дети сталкиваются с дополнительными психологическими нагрузками, связанными с социальной адаптацией и изменениями в организме. Это повышает значимость правильного питания.
В идеале школьникам нужно есть не менее четырёх раз в день. При этом завтраки, обеды и ужины должны включать горячие блюда.
«Если вы даёте ребенку с собой перекус, он должен быть удобным для быстрого употребления, здоровым, питательным, разнообразным и сохранять свежесть несколько часов. Если еду планируется съесть в ближайшее время, после второго или третьего урока, можно дать ребёнку с собой кусочки телятины, индейки, курицу, сыр или варёное яйцо. Не стоит брать в школу газировку, магазинные соки, шоколад или пирожные из-за высокого содержания сахара и низкой питательности. Также стоит исключить из детского рациона колбасу и сосиски», – отметила заведующая отделом детского питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.В региональном Минздраве рассказали, что в этом учебном году меню подмосковных школ расширено. К имеющимся блюдам добавили блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель и напитки на выбор. Увеличилось количество свежих фруктов.
В ведомстве напомнили, что 11 сентября отмечается Дeнь пpaвильнoгo питaния.