Подмосковные врачи перечислили правила правильного питания школьников

11 сентября 2025, 17:11

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Правильное питание для школьника – возможность не только получить питательную пищу, но и поддержать концентрацию внимания во время учёбы. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, такие рекомендации дали врачи НИКИ детства.







«Здоровое питание школьника напрямую влияет на его здоровье, успеваемость и развитие. Современные образовательные программы требуют от детей много сил и внимания. В условиях напряжённого графика и психологических нагрузок важно, чтобы рацион школьника соответствовал его энергозатратам», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Если вы даёте ребенку с собой перекус, он должен быть удобным для быстрого употребления, здоровым, питательным, разнообразным и сохранять свежесть несколько часов. Если еду планируется съесть в ближайшее время, после второго или третьего урока, можно дать ребёнку с собой кусочки телятины, индейки, курицу, сыр или варёное яйцо. Не стоит брать в школу газировку, магазинные соки, шоколад или пирожные из-за высокого содержания сахара и низкой питательности. Также стоит исключить из детского рациона колбасу и сосиски», – отметила заведующая отделом детского питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.