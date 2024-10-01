Володин о фиктивных браках с мигрантами: Не надо вводить наших бабушек в блуд

Фото: сайт Госдумы РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов противодействовать вовлечению пенсионерок РФ в незаконные схемы по фиктивным бракам с мигрантами. «Не вводить бабушек в блуд» призвал спикер ГД в ходе пленарного заседания 1 октября.
«Наших бабушек не надо вводить в этот блуд» — сказал Володин, комментируя фиктивные браки пенсионерок с иностранцами.
Володин также привел статистику, согласно которой с 2001 года в России заключили более 4300 фиктивных браков с иностранцами для получения миграционного статуса.
Депутаты Госдумы приняли поправки к законопроекту о правовом положении иностранцев в России. Поправки также касаются продления для иностранцев нахождения в браке с гражданами России для получения регистрации.
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Лия Мурадьян