СК проверит калининградскую школу из-за не знающих русский язык детей мигрантов

Фото: iStock/blinow61
Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ситуации в калининградской школе, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что родители учащихся данной школы обеспокоены из-за происходящего. По их словам, в учебном заведении нарушен образовательный процесс из-за числа принятых для обучения детей мигрантов, не говорящих по-русски. При этом школьное руководство не принимает соответствующих мер.
Согласно данным ведомства, исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области поручено организовать проверку и представить доклад об этой ситуации.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики.
Читайте также:
Избившая ребенка за просьбу вести урок на русском языке педагог получила штраф
В Башкирии завели дело после избиения подростками пожилого мужчины
Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
Согласно данным ведомства, исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области поручено организовать проверку и представить доклад об этой ситуации.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики.
Читайте также:
Избившая ребенка за просьбу вести урок на русском языке педагог получила штраф
В Башкирии завели дело после избиения подростками пожилого мужчины
Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
Екатерина Коршунова