Володин отметил рост спроса и престижа на рабочие специальности
Рабочие специальности в России становятся заметно престижнее, в том числе среди молодежи. Об этом заявил в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это подтверждают экспертные сообщества и кадровые агентства. В 2025 году среди самых популярных запросов на сайтах по поиску работы были вакансии на заводах, предприятиях агропромышленного комплекса, в строительных, добывающих и ремонтных организациях. Он также отметил, что спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%.
Кроме того, по данным Минтруда, в феврале 2026 года потребность в рабочих кадрах продолжила увеличиваться. В перечень наиболее востребованных профессий вошли сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, а также водители грузового и специального транспорта.
Володин добавил, что в центры повышения квалификации все чаще обращаются, чтобы получить профессии сантехника, электрика и сварщика. По информации Минпросвещения, в прошлом году 63% выпускников девятых классов выбрали колледжи и техникумы. После окончания СПО, подчеркнул он, такие выпускники будут востребованными на рынке труда.
