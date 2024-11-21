Володин: Госдума приняла обращение к правительству по вопросам миграции

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Депутаты Государственной думы РФ приняли обращение к правительству по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в обращении изложены системные меры по противодействию незаконной миграции. В частности, речь идёт о реализации уже принятых законов в области миграционной политики. Парламентарии продолжат работу над совершенствованием законодательства в этой сфере.
Часть обращения посвящена вопросу владения мигрантами русским языком. По мнению депутатов, следует предусмотреть обязательный устный экзамен с целью проверки знания языка мигрантами, работающими на основании трудовых патентов. Также предлагается установить запрет на приём в школу детей мигрантов, не знающих русского языка.
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Александр Бойцов