Володин призвал ГП жёстко реагировать на случаи, подобные вечеринке Ивлеевой

Фото: kremlin.ru
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Генеральную прокуратуру жёстко реагирновать на ситуации, подобные «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, его слова передаёт персс-служба ГД.
«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — прокомментировал ситуацию Володин.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последнего времени прошла 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Свою популярность мероприятие получило из-за скандального дресс-кода — «чем меньше одежды, тем лучше». Участие в вечеринке приняли практически все главные звёзды российской эстрады, после чего с ними начали разрывать рекламные контракты, отменять выступления и проверять на налоги.
Читайте также:
Хамовнический суд Москвы отклонил иск к Ивлеевой на миллиард рублей
Анастасия Ивлеева не признала в суде вину в организации скандальной вечеринки
Изумруд с «голой» вечеринки Ивлеевой стало невозможно продать
Евгения Парфентьева